Limburgse wijnbedrijven vrezen voor beschimmelen druivenranken

Limburgse wijngaarden en wijnhuizen hebben tot nu toe weinig schade gehad door de zware wateroverlast, maar houden rekening met het mogelijke mislukken van hun druivenoogst. Omdat de druivenranken vochtig zijn door de regen en de zon nu schijnt, kunnen de gewassen gaan schimmelen. Dat komt naar voren uit een rondgang onder verschillende wijnbedrijven in Limburg. De provincie is met tientallen wijngaarden een belangrijke wijnleverancier in Nederland.