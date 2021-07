Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag doen voor de zesde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee krijgen bedrijven die gedurende drie opeenvolgende maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben vergeleken met 2019 een tegemoetkoming in de loonkosten. Nieuw in deze regeling is dat het omzetverlies maximaal 80 procent kan zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV.