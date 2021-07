De onlangs geëvacueerde inwoners in de Noord-Limburgse gemeente Bergen kunnen terug naar huis. Het waterpeil van de Maas is voldoende gedaald, en het waterschap heeft een inspectie van de dijken uitgevoerd en die veilig bevonden. Daaruit blijkt dat het ook in het noordelijkste puntje van Limburg weer veilig is om naar huis te gaan.