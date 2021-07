Woonwinkels in de regio Limburg verwachten het de komende weken drukker te krijgen door de schade die het hoogwater daar heeft aangericht aan huizen. Zo zullen veel mensen bijvoorbeeld nieuwe vloerbedekking of meubels nodig hebben. Het kan volgens sommige bedrijven maanden gaan duren voordat de schade hersteld zal zijn, zeggen ze in een rondgang tegen het ANP.