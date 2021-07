Waterschap Rivierenland stuurt sinds zondagavond dijkwachters op beverpatrouille. De dijkwachters moeten controleren of bevers holen aan het graven zijn in de dijken. Als er ’s avonds en of ’s nachts bevers aan het werk zijn, wordt het hol zonodig de volgende dag weer dichtgegooid. Beverholen kunnen een dijk ernstig verzwakken.