Deltacommissaris wil waterbeheer standaard in bouwplannen

Waterbeheer moet standaard een rol gaan spelen in alle bouwplannen in Nederland. Water en bodem moeten leidend zijn in de ruimtelijke ordening om schade te voorkomen. Elke schop die de grond in gaat voor bouwwerkzaamheden moet waterrobuust en klimaatbestendig zijn, vindt Deltacommissaris Peter Glas. Volgens Glas zijn de waterproblemen waar Zuid-Limburg mee kampte een ondersteuning van het pleidooi van de waterschappen om veel meer rekening te houden met water, nu het vaker extreem droog is of extreem hard regent.