De Nederlandse benzineprijzen zullen komende tijd, ondanks een akkoord over de verhoging van de olieproductie, waarschijnlijk nog niet echt omlaag gaan. De markt voor ruwe olie is in een evenwicht beland, zegt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief United Consumers. De extra olie zal volgens hem nodig zijn om aan de toegenomen vraag te voldoen die de huidige economische groei veroorzaakt.