Het aantal schademeldingen na de grote wateroverlast in Limburg blijft oplopen bij verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer. Volgens de twee, beide onderdeel van Achmea, gaat het om meer dan 1700 meldingen. Het Verbond van Verzekeraars verwacht eind deze week mogelijk wat meer te kunnen zeggen over de omvang van de schade in de regio.