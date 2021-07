Kennisinstituut RAVON spant zich in om de Vinkeveense Plassen aantrekkelijker te maken voor de beschermde kwabaal, een vis die in de ijstijd al in Nederland voorkwam. De onderzoekers hopen dat de kwabaal zich daardoor nog dit jaar beter gaat voortplanten. In de Vinkeveense Plassen leeft een van de laatste populaties kwabalen van Nederland.