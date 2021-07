De Europese Commissie keurt de staatssteun van 3,4 miljard euro aan KLM in verband met de coronacrisis opnieuw goed, met een betere onderbouwing van het positieve besluit. In juli oordeelde de Europese rechter dat de staatssteun aan KLM niet geoorloofd was, omdat het dagelijks EU-bestuur niet genoeg onderbouwd had waarom voor die steun de concurrentieregels opzij werden geschoven.