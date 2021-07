Kinderen moeten niet in achterblijvend rivierslib spelen

Kinderen moeten niet in of met achterblijvend rivierslib gaan spelen, adviseren de GGD’en langs de rivieren. Ook moeten kinderspeelplaatsen, speeltuintjes, zandbakken en tuinen grondig schoongemaakt worden. In rivierslib kunnen ernstige verontreinigingen zoals zware metalen en minerale oliën zitten. Wie in aanraking is geweest met het slib moet goed zijn handen wassen, zeggen de GGD’en. Vooral langs de Maas blijft veel slib achter, omdat die rivier de afgelopen dagen flink buiten de oevers is getreden.