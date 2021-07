Kenners verwachten snel herstel economie Limburg na wateroverlast

De economie van Limburg zal waarschijnlijk vrij snel kunnen herstellen van de zware overstromingen en de schade die is veroorzaakt door de wateroverlast. Zo moeten bijvoorbeeld kapotte huizen en gebouwen worden gerepareerd, net als infrastructuur die beschadigd is geraakt door het hoge water. Dat zorgt al op de kortere termijn voor flink meer activiteit in de bouwsector in Limburg. Maar ook beschadigde spullen zoals huisraad moeten worden vervangen, wat de consumentenbestedingen zal aanjagen.