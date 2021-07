Kredietverzekeraar: verstoringen in scheepvaart duren tot in 2023

De wereldwijde handel via de scheepvaart blijft waarschijnlijk nog tot in 2023 last houden van verstoringen. Dat komt vooral door eerdere opstoppingen in het Suezkanaal en in Chinese havens en het tekort aan containers, zegt de Nederlandse tak van kredietverzekeraar Euler Hermes. Volgens directeur Johan Geeroms wordt het daarbij nog spannend of alle bestellingen die bedrijven hebben gedaan voor bijvoorbeeld de feestdagenperiode in het najaar, allemaal op tijd in Nederland zullen arriveren.