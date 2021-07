Tot 24 jaar cel voor doden restauranthouder Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 42-jarige Cherif A. veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van de Amsterdamse pizzeriahouder Goran Savic (49) en de poging tot moord op een andere, 44-jarige man. Volgens de rechtbank heeft A. op 23 oktober 2019 in het restaurant van het slachtoffer aan het Hugo de Grootplein met een wapen geschoten met als doel de 44-jarige te doden. Die werd geraakt, maar overleefde het vuurwapengeweld. Het slachtoffer, dat tussenbeide probeerde te komen, werd dodelijk getroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) had 28 jaar cel geëist.