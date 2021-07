Limburg pakt alsnog dijkversteviging zwakke plekken aan

Limburg gaat alsnog zeventien zwakke plekken in dijken en kades versneld aanpakken. Het vorige college van Gedeputeerde Staten had juist besloten de veiligheidsnormen voor de dijken te verlagen. Na dit besluit barstte binnen de Limburgse Staten een storm van verontwaardiging los. De provincie haalde vervolgens bakzeil na een hoogoplopend conflict met Waterschap Limburg en beide betrokken veiligheidsregio’s. Die hielden hun poot stijf. Deltacommissaris Peter Glas, die namens de Staat adviseert, beslechtte deze strijd met zijn advies dat een verlaging van de dijken zoals de provincie voor ogen stond, ongewenst is.