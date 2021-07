Amerikaanse rivierkreeften vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit en soortenrijkdom in Nederlandse wateren. Daarom zit er maar één ding op, volgens de organisatie Good Fish, die zich inzet voor duurzame visserij: „Om de verdere verspreiding te stoppen moeten we met zijn allen aan de rivierkreeft.” Het is volgens de organisatie „een ideaal hapje van de barbecue”.