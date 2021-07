De hoge waterstanden in de rivieren gaan overal zakken. De piek in de Rijn bij Lobith is voorbij. De Nederrijn, de Waal, de Lek en de IJssel stijgen maandag nog iets verder, maar vanaf dinsdag zakt het water overal. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter onder Maastricht is maandag al onder de 1000 kubieke meter per seconde gezakt en dat is een normale waterstand, aldus Rijkswaterstaat.