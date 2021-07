De Brabantse start-up Lightyear laat zijn auto’s met ingebouwde zonnepanelen in Finland produceren. Daarvoor gaat het bedrijf samenwerken met de Finse autoproducent Valmet Automotive. De Lightyear One, het prototype van de Helmondse start-up, moet vanaf januari 2022 van de band rollen in Finland. In de zomer van dat jaar volgt de productie van een eerste reeks van 946 auto’s voor consumenten.