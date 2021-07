Studie: vleestaks die duurzame veehouder beloont kan werken

Een vleestaks kan een doeltreffend middel zijn om de veehouderij te verduurzamen, mits de overheid de opbrengst van zo’n heffing terugsluist naar veehouders die de gewenste maatregelen nemen. Tot die conclusie komen onderzoekers van Wageningen University and Research (WUR). Ze benadrukken dat goed overleg tussen de overheid en de sector bepalend is voor succes. Als die samenwerking niet goed van de grond komt, is „de kans op mislukking groot”.