Beursweek in teken van kwartaalcijfers en rentebesluit ECB

De Amsterdamse AEX-index lijkt maandag fors lager te openen. De beursweek begint relatief rustig, maar komt later in de week op stoom met de kwartaalcijfers van onder meer ASML, Unilever, AkzoNobel en Signify. Ook neemt de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag een nieuw rentebesluit. Onlangs wijzigde de ECB haar inflatiedoelstelling van net geen 2 procent naar 2 procent. De vraag is nu of de ECB met die wijziging nog langer geneigd is de rentes laag te houden en obligaties op te kopen.