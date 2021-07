De Belgische autoriteiten beginnen maandag met het gericht zoeken naar lichamen van slachtoffers die door de watersnoodramp om het leven zijn gekomen. „Daar moeten we eerlijk in zijn”, zei Alain Remue zondagavond in het VRT-journaal. Volgens de chef van de Cel Vermiste Personen, onderdeel van de federale politie, wordt dat een ongekende opgave gezien de omvang van het gebied.