Nu steeds meer mensen zomervakantie hebben, ziet de ANWB grote drukte op de ANWB Reiswijzer, de internetpagina waar te vinden is welke coronamaatregelen gelden in populaire vakantielanden. In de afgelopen dagen is de site 2 miljoen keer bezocht. De afgelopen tijd lag dat gemiddelde per week rond de 1,5 miljoen bezoeken, meldt een woordvoerster van de ANWB. „Het piekt enorm. Je kunt zien dat mensen graag weg willen.”