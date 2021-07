Beleggers gaan een week tegemoet waarin de agenda goed gevuld is met publicaties van kwartaalcijfers van grote bedrijven. Onder andere ASML, het waardevolste dat aan de Amsterdamse aandelenbeurs is genoteerd, maakt bekend hoe de verkoop van chipmachines in het tweede kwartaal is verlopen. Donderdag licht de Europese Centrale Bank (ECB) bovendien zijn nieuwe rentebesluit toe.