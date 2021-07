Overstromingen na zware regenval in Oost-Duitsland en Beieren

Verschillende regio’s in Duitsland zijn zaterdag getroffen door extreme regenval. In de Oost-Duitse deelstaat Saksen viel binnen 24 uur meer dan honderd liter neerslag per vierkante meter, met overstromingen tot gevolg. Meer naar het zuiden is de regio Oberbayern in Beieren getroffen. Daar is de situatie dramatisch, aldus de hulpdiensten. Er zijn in dat gebied twee mensen omgekomen, maar onduidelijk is of hun dood iets te maken heeft met de overstromingen.