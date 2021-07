Demissionair minister Van Nieuwenhuizen bezocht Limburg

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Limburg. Daar werd zij onder meer bijgepraat over een project in Ooijen-Wanssum. Bij dit Noord-Limburgse dorpje krijgt het water van de Maas meer ruimte. „Ik kwam kijken om te zien of het doet waarvoor het is bedacht. Wat ik tot nu toe gezien heb, lijkt het allemaal te werken. Dat geeft ons moed voor de toekomst”, zei ze tegen calamiteitenzender L1-radio.