Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, houden volgens afgevaardigden zondagmiddag weer een nieuwe digitale bijeenkomst. Zo’n top is nu weer mogelijk geworden omdat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het oplossen van de impasse met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat land had eerder nog een deal geblokkeerd om de olieproductie te verhogen.