De hulpdiensten hebben last van fakenieuws dat verspreid wordt rondom de gevolgen van het hoogwater. Zo doen er op sociale media verhalen de ronde dat de woontoren Manhattan vlakbij het Outlet Centrum in Roermond ondermijnd zou zijn door het hoge water. „Er is niks mis met de constructie van die flat”, benadrukt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagmiddag.