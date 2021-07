Tientallen vrijwilligers helpen in Roermond mee bij het plaatsen van zandzakken rond de Hambeek in Roermond. Op sociale media verschijnen talloze oproepen om te komen helpen. De zandzakken worden met name opgeworpen bij de bruggen van Roer en Hambeek in de buurt van de ondergelopen Maastrichterweg en de Geuljanslaan.