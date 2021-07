Omwonenden die waren geëvacueerd in verband met het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Bunde en Meerssen, moeten er rekening mee houden dat ze de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Pas rond middernacht wordt duidelijk of ze terug naar huis kunnen of niet, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.