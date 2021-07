Het jaar 2021 is een jubileumjaar voor de Grevelingen: 50 jaar geleden, in mei 1971, werd de zeearm in het kader van de Deltawerken door middel van de Brouwersdam afgesloten van zee. Daardoor verviel het getij, wat er onder andere voor zorgde dat zandplaten zich ontwikkelden tot eiland. Ecoloog Kees de Kraker volgde de ontwikkelingen op de voet.