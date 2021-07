Verdachten moord Peter R. de Vries maandag voor rechter

De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries zullen maandag voor de raadkamer van de rechtbank Amsterdam worden gebracht. Het Openbaar Ministerie wijzigt de aanklacht van poging tot moord in moord, omdat De Vries (64) donderdag is bezweken aan zijn verwondingen, zegt een woordvoerder. De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL-Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen.