Het blijft nog even spannend of de hoofddijken langs de Maas zullen standhouden tegen het hoge water, zegt hoogleraar Waterbouwkunde Bas Jonkman van de TU Delft. „Dit is een soort stresstest voor ons systeem”, zegt hij. Jonkman verwacht niet dat het water massaal over de Maasdijken heen zal komen. „Maar er kunnen zwakkere en nog niet versterkte plekken in het systeem zitten”, zegt hij.