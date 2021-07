Tegen de Franse minister van Justitie Eric Dupond-Moretti is vrijdag een officieel onderzoek naar belangenverstrengeling geopend. Zijn advocaten maakten bekend dat de bewindsman in verdenking is gesteld nadat onderzoeksrechters van het Hof van Justitie van de Republiek (CJR) in Parijs hem zes uur hadden verhoord.