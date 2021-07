In alle gemeenten aan de Maas in Noord- en Midden-Limburg vinden evacuaties plaats. Meestal gaat het hierbij om straten of wijken, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg Noord op rampenzender L1. De veiligheidsregio roept inwoners van de Maasgemeenten op om de website van de eigen gemeente in de gaten te houden. Daarop wordt bekend gemaakt welke maatregelen er genomen worden en wie er tijdelijk weg moeten.