Al meer dan 1100 schademeldingen wateroverlast Limburg

De grote wateroverlast in Limburg heeft gezorgd voor al meer dan 1100 schademeldingen, zeggen verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer, die in de regio actief zijn. Bij Interpolis stond de teller vrijdag aan het begin van de middag op ruim 700, bij Centraal Beheer op 450. Beide verzekeraars geven aan te verwachten dat het aantal schademeldingen in de loop van volgende week nog verder op zal lopen, omdat het water nog moet zakken en niet iedereen nog de kans heeft gehad schade te melden.