De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de 49-jarige Syriër Ahmad Al K. veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, voor zijn leidende rol bij de executie van een militair van het Syrische regeringsleger in juli 2012. Al K. vluchtte in 2013 naar Nederland en verbleef al enige jaren in het Zeeuwse Kapelle. Daar werd hij in 2019 opgepakt.