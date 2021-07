De coronacrisis heeft nog steeds impact op de verkoop van de Franse autoproducent Renault Group, maar de autofabrikant ziet weer groei in de belangrijkste landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië en Rusland. In de eerste helft van 2021 verkocht Renault bijna 1,5 miljoen voertuigen. Dat is een stijging van bijna 19 procent ten opzichte van 2020.