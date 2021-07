Signify en Just Eat Takeaway onderaan in lagere AEX

Verlichtingsbedrijf Signify was vrijdag de grootste daler in een licht lagere AEX-index in Amsterdam. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde opnieuw tot de staartgroep. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl moest een dag eerder al flink inleveren na publicatie van de omzetcijfers. De stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend door de zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. De luchtvaartsector toonde desondanks wat herstel na de zware verliezen eerder deze week.