De inflatie in de eurozone is in juni definitief op 1,9 procent op jaarbasis uitgekomen. Dat komt overeen met een eerdere schatting van het Europees statistiekbureau Eurostat. Onder meer de stijgende prijzen van energie, voedsel en grondstoffen als hout drijven de prijzen op. Daarom werd door beleggers en economen naar de cijfers uitgekeken.