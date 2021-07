Fraude bij Pels Rijcken groter dan gedacht, Staat ook benadeeld

De fraude die is gepleegd door de voormalige bestuursvoorzitter van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken blijkt groter te zijn dan eerst werd gedacht. Ook de Staat is als cliënt in enkele zaken benadeeld. Dat schrijft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek door het acountantskantoor Deloitte. Pels Rijcken is ook het kantoor van de landsadvocaat, die de belangen van de Staat behartigt in rechtszaken.