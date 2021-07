Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl verder omlaag in vlakke AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging vrijdag verder omlaag op de Amsterdamse beurs. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl moest een dag eerder al flink inleveren na publicatie van de omzetcijfers. De Europese aandelenmarkten lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico door de aanhoudende bezorgdheid over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Daarnaast wordt onder meer uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag naar buiten komen.