Richemont, het Zwitserse moederbedrijf van onder meer juwelenmaker Cartier, heeft in het afgelopen kwartaal de verkoop zeer sterk zien stijgen. Consumenten in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten en Azië gaven fors meer uit aan luxeproducten na de versoepeling van de lockdowns vanwege het coronavirus. Inmiddels ligt de omzet van Richemont hoger dan in 2019, voor het uitbreken van de pandemie.