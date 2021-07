China start vrijdag met de handel in CO2-rechten. Vanaf dat moment krijgen ruim 2200 bedrijven in de energiesector het recht om een beperkte hoeveelheid CO2 uit te stoten. Hebben ze meer nodig, dan kunnen ze die rechten kopen van bedrijven die niet al hun rechten nodig hebben. In de Europese Unie is er al een vergelijkbaar systeem.