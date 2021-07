Nikkei verder omlaag na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag opnieuw lager gesloten. De beurshandel stond in het teken van het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten. De centrale bank verlaagde zijn groeiverwachting voor de economie dit jaar, maar handhaafde het vooruitzicht dat de economie afstevent op een bescheiden herstel. Volgens kenners geeft de Bank of Japan daarmee een signaal af dat het stimuleringsbeleid de komende tijd onveranderd zal blijven.