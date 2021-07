Kennisinstituut: meer geld naar gemeentelijke infra-investeringen

De landelijke overheid zou tijdelijk meer geld beschikbaar moeten stellen voor investeringen in gemeentelijke infrastructuur. Die financiële steun is nodig omdat de financiële middelen van gemeentes voor dergelijke investeringen door de coronacrisis waarschijnlijk niet voldoende zijn. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Daardoor zouden volgens het kennisinstituut in de periode van 2021 tot en met 2023 voor een bedrag van 1 miljard euro aan extra gemeentelijke investeringen mogelijk worden.