Ongeveer 1300 mensen worden vermist in de Duitse stad Bad Neuenahr-Ahrweiler als gevolg van stortregens en overstromingen, meldde het stadsbestuur donderdag. Een woordvoerster van de stad in de deelstaat Rijnland-Palts zei dat het mobiele telefoonnetwerk was uitgevallen en dat veel mensen daarom onbereikbaar waren.