De hevige regenval in Zuid-Limburg kan slecht uitpakken voor de teelt van kersen en ander zacht fruit in de regio. Als het fruit niet overkapt staat, kunnen telers de hele oogst zo goed als verloren beschouwen. Ook als er wel een overkapping is, kan een deel van het fruit verloren gaan, omdat de wortels zoveel water opzuigen dat de vruchten knappen, zegt voorzitter Eric Huids van de Nederlandse Fruittelers Organisatie in Limburg.