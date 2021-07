Het gaat waarschijnlijk nog een tijd duren voordat duidelijk is hoe groot de schade is van het noodweer in Limburg, en die ook afgehandeld kan worden. Daarvoor moet het water namelijk eerst zakken en moeten panden eerst drogen, zegt Johan van den Berg. Hij is directeur van de Stichting Salvage, die namens verzekeraars kortstondige eerste hulp biedt bij calamiteiten.