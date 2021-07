De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen geopend. Het aandeel van videostreamingdienst Netflix ging omhoog na het nieuws dat het bedrijf een voormalige bestuurder van Facebook heeft aangetrokken om zijn divisie voor videogames te gaan leiden. Verder ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar kwartaalresultaten van onder meer zakenbank Morgan Stanley en nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.