Boswachters van Staatsbosbeheer helpen in Limburg met de evacuatie van vee uit de uiterwaarden die onder gaan lopen. Zo zijn schapen op een eiland in de Maasplassen bij Roermond met een boot op het droge gebracht. Ook koeien en paarden in het Niersdal, bij Itteren en in Midden-Limburg worden verplaatst, aldus de dienst. Als het water zakt wordt het vee weer teruggebracht.